24 часа в сутки, 7 дней в неделю,
по выходным и праздничным дням
Нерудные материалы песок, щебень, цемент
Мы осуществляем поставки нерудных материалов, таких как: песок карьерный, песок речной, щебень известняковый, щебень гранитный и щебень гравийный, по всей территории Москвы и Московской области.
Где купить нерудные материалы в Москве по разумной цене?
Нерудные строительные материалы используют в качестве фундамента для сооружений и обустройства территории, а также как заполнители бетона. Долгое время компания «Werton» занимается поставкой нерудных материалов. Мы предлагаем купить качественные и сертифицированные строительные материалы, такие как: щебень, песок, гравий, грунт-чернозем под ваш земельный участок с доставкой по Москве и Московской области. Цену и доставку вы можете рассчитать самостоятельно с помощью нашего онлайн-калькулятора или позвонив нам. Доставка и перевалка нерудных сыпучих материалов осуществляется нашей компанией круглосуточно даже в праздничные дни. Так же мы предлагаем вам поставку и перевозку нерудных материалов мелким оптом, например щебень, песок в мешках с доставкой в любой уголок столицы и ее области. Для того чтобы выбрать необходимые для покупки нерудные материалы в Москве, необходимо знать об их видах и свойствах. Ниже представлено краткое описание продукции компании «Werton».
Рынок нерудных материалов в Москве
Нерудные материалы бывают естественные, которые добываются в натуральной среде и искусственные, добываемые при помощи дополнительных технологий.
- Естественные: гравий, песок, грунт, щебень.
- Искусственные: керамзит, асфальтовая смесь, бетон.
Цена нерудных материалов зависит от способа добычи (песок-карьер, щебень-горные породы) из этого выходит производственная себестоимость с наценкой, от объема необходимого сырья, от места доставки. Наша компания осуществляет доставку по городу Москва и ее области. Остановимся более подробно на каждом из них.
На чем акцентировать свое внимание при покупке щебня?
Сложно представить строительство или ремонт без щебня, поскольку область его применения очень широка.
Щебень-это строительный материал механического дробления твердых горных пород, гравия и искусственного каменного сырья. Щебенка бывает трех видов: известковая, гравийная и гранитная.
В основном застройщик выбирает гранитный щебень. Данный материал очень прочный и морозостойкий, его используют в качестве дренажа или при устройстве дорожек. Известняковый щебень применяют в качестве наполнителя для смесей. Гравийный отлично подходит для ландшафтного дизайна. Чтобы определить необходимый щебень, застройщику важно знать какой прочности бывает щебень. Прочность щебенки можно определить по границе крепости первичной горной породы или по дробимости.
Виды щебня с разным соотношением частиц:
- кубовидных — до 15%
- улучшенных — 15-25%
- обычных — 25-50%
Как выбрать щебень?
При выборе щебенки обратите внимание на такие его характеристики: прочность, лещадность (выбирайте тоньше частицы-тем меньше лещадность), радиоактивность и морозостойкость. Большинство строителей выбирают кубовидные гранулы, потому как они максимально прилегают друг к другу и прочнее чем другие виды. Благодаря такому строению, шанс образования пустот приравнивается к нулю. Так же щебень обладает высокой адгезией, что повышает качество выполнения строительных работ.
Песок с доставкой по Москве
Песок является одним из основных материалов, используемых при строительстве без которого нельзя произвести ни щебень, ни цемент, ни бетон, никакие другие строительные товары.
Песок делят на:
- карьерный, строительный
- речной, природный
- сеяный, мытый
- мелкий, крупный
Добытый из горных пород карьерный песок по своей характеристики он обычно мелкозернистый. Этот вид песка включает в себя огромное количество ненужных примесей из-за чего страдает его качество. Тем не менее благодаря низкой себестоимости его массово используют при строительстве.
Строительный песок может быть речным и карьерным. Согласно ГОСТу 8736-93 строительный песок-это рыхлый неорганический стройматериал с размером зерен не выше 5 мм.
Речной песок — нерудный сыпучий материал, который добывают со дна реки. Речной песок подвергается высокой очистки, благодаря этому почти не имеет посторонних примесей. Этот вид песка используется для штукатурных и фундаментных работ, кладочных растворов, а также для фильтрации воды. Его считают незаменимым помощником при строительном дизайне и отделочных работах, применяют в составе стройматериалов.
Мытый песок — промытый водой от глины и пыли. После очистки он почти не отличается от речного песка, но стоимость его дешевле. Песок промывается на специальном оборудовании благодаря которому количество примесей снижается на 0,3-0,5 %.
Сеяный, как и мытый песок добывают в карьере, затем он поддается очистке от камней и больших частиц методом просеивания. Благодаря такой чистке получается однородная структура, которая отлично подходит для приготовления различных растворов и бетонных смесей также его используют в ландшафтном дизайне и добавляют в грунт при посадке растений.
Как выбрать хороший и недорогой песок?
Все зависит от того, для каких работ вам необходим материал. Все банально просто: чем дешевле, тем хуже качество.
Для работ в аграрной сфере достаточно приобрести карьерный либо горный песок. Это считается одним из самых дешёвых вариантов после песка на засыпку в котором огромное количество мусора, например: трава, ветки, камни, примеси минералов и т.д. Эти виды категорично не рекомендуется применять для бетона или цементного раствора иначе из-за содержания примесей он будет не прочным, и не стойким к износу.
Важно! При выборе песка учитывайте модуль крупности (размер наибольшей песчинки) и коэффициент фильтрации — это основные показатели качества песка. Цену на песок определяет способ его добычи, тип и качество. В строительной компании «Werton» вы найдете очищенный песок по демократичным ценам.
Где купить качественный песок по выгодной цене?
Компания «Werton» является надежным и квалифицированным поставщиком, мы дорожим репутацией и нашими клиентами. Для вашего удобства мы осуществляем доставку материала разным видом грузовых машин. В распоряжении нашей компании 3-х осные и 4-х осные самосвалы для доставки мало объемных и больших заказов. Данную технику мы предлагаем в аренду почасово или за куб/км. Цену вы можете уточнить в отделе продаж у менеджеров.
Грунт по демократичной цене и доставкой по Москве
Всем известно, что качественное здание должно строиться на надежном фундаменте, а фундамент в свою очередь-это грунт. От правильности выбора грунта, зависит будущая стойкость и долговечность объекта. Наша компания «Werton» предлагает вам на выбор ниже перечисленные виды грунта:
- Плодородный
- Растительный
- Планировочный
- Чернозем
- Торф
Если перед вами стоит задача озеленить любой участок земли, обратите внимание на плодородный вид грунта, он, благодаря своему составу макро и микроэлементов даст все необходимое для роста рассады. Так как плодородный грунт искусственно выведен в лабораторных условиях, заказчик может сам менять его в составе процент питательных веществ. Например, для того чтобы восстановить состояние обедневшей земли требуется большее количество чернозема, а вот устранить от тяжелых металлов и других примесей поможет торф. Помните, что использовать его нужно в соотношении 1:1 вместе с почвой!
Растительный грунт в отличие от плодородного добывается природным путем — механическое снятие верхнего слоя земли. Состав такого грунта 60% торф, 40% песок. Такой грунт безупречен для озеленения потому как содержит в себе малое количество гумуса, также он отлично удерживает влагу и воздух, что благоприятно влияет на рост растений.
Самым популярным видом грунта является планировочный, он наиболее распространен в строительстве, он не используется для растений. Этот материал используют на этапе подготовительных работ. В состав планировочного грунта входят глина, песок, примеси горных пород, гумус полностью отсутствует. Этот недорогой материал добывают при разработке каменных и песчаных карьеров, содержащих высокий уровень глинистого мелкозема.
Планировочный применяют:
- для строительства дорог
- для сооружений насыпей
- засыпки оврагов
- использую в качестве основы под фундамент
Выбор грунта для строительства напрямую влияет на выбор фундамента, но не стоит переживать если на вашем участке есть «слабые» грунты. С помощью различных технических мер, возвести здание можно на такой почве. Но чтобы качественно проделать все работы необходимо обратиться к специалистам, которые проконсультируют и помогут с верным выбором. Мы предлагаем купить грунт в мешках или в больших объемах. Компания «Werton» поможет построить дом вашей мечты!
Качественный чернозем в Москве
Основным направлением компании «Werton» является продажа чернозема. Чернозем считается самой лучшей почвой для флоры, он богат на минеральные вещества, макро и микроэлементы(кальций, железо, фосфор, азот), гумус, без которого не выживет любое растение. Чернозем невозможно создать искусственным путем, его состав уникален, поскольку нет и не будет лучшего, то что создано природой.
Как выбрать хороший чернозем?
Очень часто на просторах интернета можно встретить отзывы людей, которые приобрели чернозем сомнительного качества. Это происходит в основном из-за желания сэкономить. При выборе обратите внимание на несколько пунктов, которые обезопасят вашу покупку:
- Качественный чернозем не стоит копейки, как правило, этот материал дорогой!
- Плодородный чернозем должен вывозиться с территорий, где нет радиации и есть географический природный слой земли.
- Покупайте чернозем только у проверенных фирм!
Как выбрать и купить торф по приемлемой цене?
Торф в отличие от чернозема не является самостоятельным видом почвы, он всего лишь добавка к грунту. Многие путают чернозем с торфом из-за их внешней схожести, но чернозем подходит для любой рассады, то торф при неверном использовании уничтожит все ваши старания. Недобросовестные продавцы предлагают приобрести грунт на базе торфа взамен плодородного и более дорогого чернозема. Наша компания имеет все сертификаты на материалы-это обезопасит вашу покупку.
Торф категорически нельзя использовать в чистом виде, он в силу своей высокой кислотности создаст неблагоприятные условия для выращивания культур.
Торф бывает трех видов: низинный, верховой и переходный. Каждый обладает своими характеристиками и используют его по-разному.
Низинный — это органические остатки в виде мха, осоки, хвощи, вейники, тростники, которые питаются грунтовыми водами. Этот вид торфа различают по степени разложения: слабо разложившийся, средне разложившийся, сильно разложившийся торф. Для удобрения используют, как правило, сильно разложившийся, такой вид торфа значительно улучшает плодородность почвы.
Верховой — относительно молодое ископаемое, образованное в процессе непродолжительного разложения, степень разложения которого составляет около 15%. Для удобрения такой торф подходит только для некоторых видов растений, потому как он по своему составу кислый и очень бедный на полезные вещества. Верховой больше используют в качестве топлива или как теплоизоляцию.
Переходный очень похож на низинный, одно их отличие, что переходный разлагается не так стремительно, как в низинный. Из-за медленного разложения торф имеет малое содержание питательных веществ, большая часть состава — это сфагновый мох, поэтому подходит он только для тепличного грунта.
Выбор торфа
При покупке торфа обязательно укажите продавцу для каких целей он будет использован. Конечно же выбирайте надежных поставщиков, которые не смешивают разные сорта продукции. Компания «Werton» пользуется хорошей репутацией среди клиентов в Москве, мы быстро доставим торф в указанное вами место.